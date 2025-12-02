Галадриэль уплыла, Гэндальф уплыл, Фродо уплыл. Один Арагорн — нет. Где логика? Фанаты нашли ляп во «Властелине колец»

Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота

Этот турецкий сериал получил премию «Эмми» как «Лучшая мыльная опера»: в главной роли звезда «Чукура»

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»

Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда

«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

«Штирлиц – скучный, Жеглов – хам»: лучшим героем в истории советского кино нейросеть назвала мошенника-пройдоху

«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ