Замену Озчивиту уже нашли: собрали все, что известно о премьере фильма «Ёлки 12»

Новый Гарри получил письмо — но не из Хогвартса и не от совы: юный Поттер поделился с фанатами, что написал ему Рэдклифф

Думали, что ваши семейные встречи сложные? Смотрите «Праздники» с Ароновой 15 декабря на ТНТ — поймете, что у вас еще цветочки (трейлер)

«Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

Просмотров в разы больше, чем у «Слова пацана»: этому драмеди удалось то, что так и не смог Крыжовников – 2 сезон уже не за горами

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)

От русского офицера до лицензии на убийство – один шаг: вот кто станет новым Джеймсом Бондом (нам дали Крейга 2.0)

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)