Киноафиша Фильмы Иллюзия обмана 3 Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Москве 28 декабря 2025

Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 28 декабря 2025 в Москве

Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
16:40 от 700 ₽ 20:40 от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
18:00 от 1200 ₽ 21:00 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:40 от 550 ₽ 18:10 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:50 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00 от 630 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:40 от 400 ₽ 14:10 от 500 ₽ 16:50 от 600 ₽ 19:30 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
16:30 от 600 ₽ 21:00 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
12:40 от 900 ₽ 16:35 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:50 от 580 ₽ 20:20 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:00 от 650 ₽ 16:35 от 650 ₽ 21:30 от 650 ₽
