Фильмы
Иллюзия обмана 3
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 2025 в Москве
9 января 2026
Расписание сеансов Иллюзия обмана 3, 9 января 2026 в Москве
Как купить билеты на сеанс фильма «Иллюзия обмана 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
23:50
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Говорухин переделал и финал, и историю Кати: главные отличия «Ворошиловского стрелка» от книги
Никакого кулинарного училища она не заканчивала: кем работала Тося из «Девчат» до уральского леспромхоза
Такой, как Сюмбюль, там бы не задержался: в «Великолепном веке» так и не показали настоящих евнухов из гарема султана
В 2025-м вы могли упустить 3 шикарных сериала: рейтинги взлетели до 8+ в самом начале – время наверстать
Игра в реставратора: угадайте, какие из 5 фильмов СССР должны быть цветными, а какие – черно-белыми (тест)
«Трое из Простоквашино» — не первая попытка экранизации Успенского: за 3 года до хита вышел этот мульт, где Печкин выглядит как маньяк
Галя не плачет, Ипполит не унижен: ИИ переписал спорный финал «Иронии судьбы» — вот что значит «экологично» расстаться
Драмы, триллеры, детективы — собрали 10 лучших сериалов Netflix 2025 года: ни одного проходного, только обязательные к просмотру
Свой «Аватар» до Кэмерона Миядзаки выпустил еще 30 лет назад: аниме так и не стало хитом, но теперь выйдет в прокат в России
«Я понял, что не смотрел его уже 15 лет»: почему Маколей Калкин воротит нос от фильма «Один дома»
Полетите в космос, спасете мир или встретите новую любовь? Выберите 5 фильмов и узнайте, что вас ждет в 2026 году (тест)
