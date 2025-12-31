Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года

На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых»

Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы

Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»

Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом

Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)

В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)

Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР