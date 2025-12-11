Меню
Фильмы
Бегущий человек
Расписание сеансов Бегущий человек, 2025 в Москве
16 декабря 2025
Расписание сеансов Бегущий человек, 16 декабря 2025 в Москве
Сегодня
11
Завтра
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Как купить билеты на сеанс фильма «Бегущий человек»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
22:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
