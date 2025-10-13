Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Эдем
Расписание сеансов Эдем, 2024 в Москве
13 октября 2025
Расписание сеансов Эдем, 13 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Эдем»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:30
от 1000 ₽
21:20
от 500 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
20:00
от 1500 ₽
23:05
от 600 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:10
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:00
от 750 ₽
21:10
от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:45
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:50
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:20
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
15:10
от 480 ₽
20:45
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667