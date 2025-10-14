Меню
Расписание сеансов Эдем, 2024 в Москве 14 октября 2025

Расписание сеансов Эдем, 14 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15 чт 16 пт 17 сб 18 вс 19 пн 20 вт 21 ср 22 чт 23 пт 24 сб 25 вс 26 вт 28 ср 29
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
15:20 от 1500 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
20:35 от 1500 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:10
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:00 от 750 ₽ 21:10 от 1150 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:45 от 220 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:50 от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:20 от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
15:10 от 220 ₽ 20:45 от 220 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
19:45 от 450 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
