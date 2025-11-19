Панфилов в роли Каверина возвращается: 20 серий «Акушера 2» покажут всего за две недели – расписание тут

Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей

Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так?

За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет

Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше

Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения

Старого пса научили новым фокусам: «Иллюзию обмана 3» критики назвали лучшей частью франшизы, но есть и ложка дегтя

Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)