Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Моя собака - космонавт Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 2026 в Москве 9 апреля 2026

Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 9 апреля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 9 пт 10 сб 11 вс 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Моя собака - космонавт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:00 от 530 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
15:00 от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:00 от 570 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
15:00 от 630 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
15:00 от 560 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
16:00 от 630 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:00 от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:00 от 570 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
15:20 от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
15:30 от 560 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше