Фильмы
Моя собака - космонавт
Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 2026 в Москве
9 апреля 2026
Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 9 апреля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Моя собака - космонавт»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:00
от 530 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
15:00
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:00
от 570 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
15:00
от 630 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
15:00
от 560 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
16:00
от 630 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:00
от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
15:00
от 570 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
15:20
от 580 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
15:30
от 560 ₽
