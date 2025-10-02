Меню
Фильмы
Мой друг, кот и Пушкин
Расписание сеансов Мой друг, кот и Пушкин, 2025 в Москве
2 октября 2025
Расписание сеансов Мой друг, кот и Пушкин, 2 октября 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой друг, кот и Пушкин»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
09:45
от 170 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
11:55
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:15
от 610 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
10:30
от 150 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
13:20
от 220 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
09:55
от 150 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
13:10
от 200 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:00
от 320 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:20
