Киноафиша
Фильмы
Мой друг, кот и Пушкин
Расписание сеансов Мой друг, кот и Пушкин, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Мой друг, кот и Пушкин, 6 октября 2025 в Москве
2D
09:55
от 170 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
11:55
от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:15
от 550 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
11:20
от 150 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
11:30
от 150 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
10:45
от 150 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:10
от 250 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
