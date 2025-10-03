Меню
Фильмы
(Не)искусственный интеллект
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 2025 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 3 октября 2025 в Москве
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10
от 280 ₽
12:20
от 340 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 310 ₽
12:20
от 380 ₽
14:30
от 470 ₽
16:40
от 470 ₽
18:50
от 550 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
от 340 ₽
12:20
от 400 ₽
14:30
от 460 ₽
16:40
от 460 ₽
18:50
от 560 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10
от 340 ₽
12:20
от 410 ₽
14:30
от 470 ₽
16:40
от 470 ₽
18:50
от 630 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10
от 350 ₽
12:20
от 410 ₽
14:30
от 480 ₽
16:40
от 480 ₽
18:50
от 650 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 400 ₽
12:20
от 480 ₽
14:30
от 570 ₽
16:40
от 570 ₽
18:50
от 770 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 250 ₽
12:20
от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 350 ₽
12:20
от 410 ₽
14:30
от 480 ₽
16:40
от 480 ₽
18:50
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга
Если в «Невском» ищут бандитов, то в Корее — духов: почему «Призрачный детектив» цепляет сильнее, хотя вайб почти одинаковый
Эти 5 криминальных мини-сериалов не зря называют эталонными: каждый эпизод как произведение искусства
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн
Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли
Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор
«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года
«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки
