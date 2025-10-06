Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
(Не)искусственный интеллект
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 6 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «(Не)искусственный интеллект»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10
от 280 ₽
12:20
от 340 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 280 ₽
12:20
от 320 ₽
14:30
от 440 ₽
16:40
от 440 ₽
18:50
от 470 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
от 340 ₽
12:20
от 400 ₽
14:30
от 460 ₽
16:40
от 460 ₽
18:50
от 480 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10
от 340 ₽
12:20
от 410 ₽
14:30
от 470 ₽
16:40
от 470 ₽
18:50
от 530 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10
от 350 ₽
12:20
от 410 ₽
14:30
от 480 ₽
16:40
от 480 ₽
18:50
от 540 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 400 ₽
12:20
от 480 ₽
14:30
от 570 ₽
16:40
от 570 ₽
18:50
от 650 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 250 ₽
12:20
от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 350 ₽
12:20
от 410 ₽
14:30
от 480 ₽
16:40
от 480 ₽
18:50
от 540 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга
Стальной красавец с дверями-крыльями: что за машина снималась в «Назад в будущее» и где она теперь
«Ищейка» возвращается — и теперь с романом: что ждет Анну Банщикову и Игоря Петренко в 9 сезоне детектива
«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года
Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)
«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки
«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667