«Однорукий Рэмбо», новая Юля и полная каша: за что зрители успели невзлюбить «Стражника 2» на НТВ

А-а-а-а! Вот и новый хит из Турции — этот сериал уже обогнал мелодраму с Эргенчем и не собирается останавливаться

Лучшие мини-сериалы в жанре хоррора последних лет: обычно у ужастиков нет таких высоких рейтингов, но эти — исключение

«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн

Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор

Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes

Герои революции не умирают от старости: как погибла сестра Китнисс в «Голодных играх»

Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят

Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали

«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года