Киноафиша Фильмы (Не)искусственный интеллект Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 2025 в Москве 16 октября 2025

Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 16 октября 2025 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «(Не)искусственный интеллект»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:40
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:50
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
