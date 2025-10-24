Меню
(Не)искусственный интеллект
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 2025 в Москве
24 октября 2025
Расписание сеансов (Не)искусственный интеллект, 24 октября 2025 в Москве
Каро 10 София
Щелковская
2D
16:40
от 610 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:50
от 520 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
15:40
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
15:00
от 660 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:30
от 660 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:25
от 380 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:40
от 520 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:50
от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
14:40
от 600 ₽
