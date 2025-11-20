Меню
Яга на нашу голову
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Москве
20 ноября 2025
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 20 ноября 2025 в Москве
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
11:50
16:40
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20
12:45
14:45
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
13:00
14:25
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:20
12:15
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20
18:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:30
17:10
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
