Фильмы
Яга на нашу голову
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Москве
28 ноября 2025
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 28 ноября 2025 в Москве
О фильме
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:20
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:50
12:20
16:50
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20
12:30
13:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40
13:05
14:55
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:20
12:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:40
17:05
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:30
12:35
