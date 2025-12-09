Меню
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Москве 17 декабря 2025

Расписание сеансов Яга на нашу голову, 17 декабря 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Яга на нашу голову»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:25 от 350 ₽ 13:40 от 410 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:50 от 320 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20 от 340 ₽ 13:50 от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:00 от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40 от 400 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:25 от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:00 от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:15 от 300 ₽ 12:40 от 400 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
12:40 от 500 ₽ 16:45 от 500 ₽ 18:05 от 570 ₽ 20:25 от 570 ₽
