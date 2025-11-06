Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Огненный мальчик Расписание сеансов Огненный мальчик, 2025 в Москве 6 ноября 2025

Расписание сеансов Огненный мальчик, 6 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Огненный мальчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:30
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
18:20 22:50
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:10 23:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:10 23:30
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:20 22:50
Паромщик
Паромщик
2025, Россия, драма
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать
Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга
Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания
Актер из «Шестого чувства» рассказал, как ему работалось с Брюсом Уиллисом — самое милое воспоминание с фильмом не связано
Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта
«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно
Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году
Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд
Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше