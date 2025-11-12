Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Огненный мальчик Расписание сеансов Огненный мальчик, 2025 в Москве 12 ноября 2025

Расписание сеансов Огненный мальчик, 12 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 6 пт 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Огненный мальчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:20 от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
22:30 от 540 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
22:40 от 520 ₽
Паромщик
Паромщик
2025, Россия, драма
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
5 мини-сериалов Netflix, где много сарказма и черного юмора: не показывайте тем, кто падает в обморок из-за шуток о смерти
У «Терминатора 7» есть шанс на успех: фанаты считают, что надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы
Вампиры, маньяки и даже химкинские «Зачарованные»: 3 российских сериала, которые выйдут в ноябре
Финал «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос
Спецвыпуски многих сбивают с толку: вот сколько всего серий в «Ванпанчмене» – посчитали вместе с 3-м сезоном
Вин Дизель выдвинул 3 условия для «Форсажа 11»: в космос больше не полетим — теперь планы посерьезнее
«И это – наши деньги»: россияне оценили этот военный фильм на 7.9 – а Михалков прошелся катком, назвав «просто плохим»
«На дорожку!»: только знатоки вспомнят 5 киногероев из фильмов СССР по первым репликам (тест)
«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»
Вот это поворот: фанаты нашли Ленина и Сталина в мультфильме «Сезон охоты» — и уверены, что это история создания СССР
«Афоню» многие узнают сразу: а вы вспомните 5 других фильмов Данелии по кадрам с мужчинами (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше