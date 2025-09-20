Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Семейное счастье Расписание сеансов Семейное счастье, 2025 в Москве 20 сентября 2025

Расписание сеансов Семейное счастье, 20 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 пт 19 сб 20 вт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Семейное счастье»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
13:00 от 500 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей
Великая тайна династии: причастен ли Джихангир к смерти Мустафы
«Ничего кардинально не поменялось»: Янковский рассказал, зачем сняли новую версию «Москва слезам не верит»
«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала
«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам
«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше