Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей

Великая тайна династии: причастен ли Джихангир к смерти Мустафы

«Ничего кардинально не поменялось»: Янковский рассказал, зачем сняли новую версию «Москва слезам не верит»

«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)

От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала

«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам

«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР

В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность

У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»