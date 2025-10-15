Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)

Новый сериал-детектив «Здесь все свои» оказался тем самым, которого так долго ждали — рейтинг 8,7 говорит сам за себя

В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле

Идеально для вечера с пледом и какао: уютные фильмы с осенней атмосферой

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»

«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

Да кто такой этот ваш Джокер? Отвечаем на главные вопросы к финалу 3 сезона «Алисы в Пограничье»