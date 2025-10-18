Нашли для вас сериалы, которые смотрятся на одном дыхании — и вы точно удивитесь, что их не замечали раньше

От «Танцора диско» до «Крокодила Данди»: 5 зарубежных фильмов, ради которых в СССР в кино пришли 263 000 000 человек

Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно»

Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев

Лучшее аниме нулевых – вовсе не «Унесенные призраками»: но про этот шедевр Сатоси Кона в России помнят лишь настоящие отаку

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости

Когда от Конан Дойля с Агатой Кристи уже тошнит: вот 3 недооцененных детектива XXI века не хуже экранизаций классиков

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Сейчас о нем не вспоминают и в праздники, зато 60 лет назад недооцененный фильм Ролана Быкова установил уникальный кинорекорд

Если б он был султан: исполнили мечту Балбеса и переместили киногероев СССР в «Великолепный век» — угадаете 5/5?