Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Москве 12 марта 2026

Расписание сеансов Жемчуг, 12 марта 2026 в Москве

Вся информация о фильме
ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:10 от 420 ₽ 16:40 от 550 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:45 от 470 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
15:15 от 470 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:20 22:00
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:50 20:30 23:20
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:20 22:10
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40 17:40 22:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:00 22:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:00 22:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:20 22:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:30 19:30
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
17:40 19:20 23:20
Художественный
Арбатская
2D
13:00
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
12:45 от 500 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
