Киноафиша
Фильмы
Жемчуг
Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Москве
13 марта 2026
Расписание сеансов Жемчуг, 13 марта 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Жемчуг»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
12:45
от 470 ₽
19:05
от 650 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
13:20
от 470 ₽
19:25
от 570 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:20
22:00
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:50
20:30
23:20
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:20
22:10
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40
17:50
22:10
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:10
22:30
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:00
22:20
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
11:20
18:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:20
22:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:30
19:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
17:40
19:20
23:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
