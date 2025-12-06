5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз

15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны

У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо

Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)

«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине

«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)

«Попытка срубить бабок»: первый тизер перезапуска «Клиники» вызвал у фанатов странные чувства — опасений стало еще больше

Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте