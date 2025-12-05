Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит

«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет)

В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ

«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали

«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону

Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)

Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете