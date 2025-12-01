Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Нуреев: Щелкунчик Расписание сеансов Нуреев: Щелкунчик, 2023 в Москве 31 декабря 2025

Расписание сеансов Нуреев: Щелкунчик, 31 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 25 ср 31 вс 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Нуреев: Щелкунчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D, SUB
17:00 от 800 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»
Как раньше, только с Netflix: новинка «Рождество с бывшим» напоминает лучшие праздничные комедии из нулевых
Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом
«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно
«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb
«Один из самых недооцененных»: этот сериал должен был стать «Игрой престолов» про пиратов — получил 8,2 на IMDb, но в массы так и не ушел
Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру
«Это не скромно»: Высоцкая назвала личный топ-3 фильмов Кончаловского — и все оказались из эпохи СССР
«Сладко жить – ...!»: только те, кто посмотрел все серии «Маши и медведя» продолжат 5 цитат из мультфильма (тест)
Волшебное место России: не поверите, но «Горыныча» снимали на натуре — идеальные сосны и озера нашлись в одном городе
«Накал страстей нешуточный»: военный сериал с Янковским прошел мимо большинства — и вот с 17 ноября его покажут по ТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше