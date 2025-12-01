Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Нуреев: Щелкунчик
Расписание сеансов Нуреев: Щелкунчик, 2023 в Москве
4 января 2026
Расписание сеансов Нуреев: Щелкунчик, 4 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
20
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
сб
3
вс
4
вт
6
ср
7
вс
11
пн
12
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Нуреев: Щелкунчик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D, SUB
17:00
от 1250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»
Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»
Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент
«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться
Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга
Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667