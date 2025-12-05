Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже

Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты

Обожали в детстве Котенка Гава и Врунгеля? Тогда вы точно вспомните детали из культовых советских мультиков (сложный тест на внимательность)

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)

«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону

Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах

«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

Сюжетную дыру с Тодзи в «Магической битве» Акутами не исправил даже в продолжении: почему на самом деле Фусигуро стал злодеем?

Наш «Крепкий орешек» и «Чарли Чаплин в юбке»: узнать Румянцеву в «Девчатах» – плевое дело, но что насчет этих 5 фильмов со звездой? (Тест)