Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Щелкунчик
Расписание сеансов Щелкунчик, 2022 в Москве
23 декабря 2025
Расписание сеансов Щелкунчик, 23 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пт
5
сб
6
вс
7
вт
9
ср
10
пт
12
вт
23
ср
24
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Щелкунчик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
15:30
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей
Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита
На Иви выйдет российский сериал в духе «Бриджит Джонс 3»: сюжет комедии с Чепурченко звучит многообещающе
«Морозко» в детстве смотрели многие: но вот кто играл Бабу-ягу знают не все – а ведь это даже не женщина
«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор
На Okko премьера «Черного облака 2», а вы забыли сюжет первого сезона? Вспоминаем, что было в предыдущих сериях
«Перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10»: идеальный сериал для «голодных» до sci-fi — звезда «Гарри Поттера» пытается выжить в космосе
А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать
Зендеей не ограничились: звезды Marvel захватили «Шрека 5» — в будущем мультфильме их персонажи выйдут на первый план
Если не хватает сил на третий: вот на какой главе заканчивается второй сезон «Ванпанчмена» – в манге таких ляпов не будет
«Какого черта?»: Тарантино в полном замешательстве — у этой франшизы уже 6 фильмов, но все это наглая копия чужой истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667