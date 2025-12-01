Помните сцену из «Терминатора-2», где Т-1000 догоняет байк на парковке? Там 0 спецэффектов — Роберта Патрика даже просили замедлиться

«Игра в кальмара» лишь на 13-м месте, а «Чужой: Земля» — в ТОП-3: рейтинг сериалов 2025 года от Empire удивил

«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото)

Тест ко дню рождения Елизаветы Боярской: вспомните 6 фильмов с актрисой по кадру – свежий «Тоннель» не ждите, слишком просто

О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек

От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать

Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)

Только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шапкам: от шикарной ушанки до скромной вязаной (тест)

Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером

Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)