Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Щелкунчик
Расписание сеансов Щелкунчик, 2022 в Москве
30 декабря 2025
Расписание сеансов Щелкунчик, 30 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
23
ср
24
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Щелкунчик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
19:00
от 1000 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:00
от 1000 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
19:00
от 1000 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:00
от 1000 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:00
от 1000 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
19:00
от 1700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
19:00
от 1000 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:00
от 1000 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Помните сцену из «Терминатора-2», где Т-1000 догоняет байк на парковке? Там 0 спецэффектов — Роберта Патрика даже просили замедлиться
«Игра в кальмара» лишь на 13-м месте, а «Чужой: Земля» — в ТОП-3: рейтинг сериалов 2025 года от Empire удивил
«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото)
Тест ко дню рождения Елизаветы Боярской: вспомните 6 фильмов с актрисой по кадру – свежий «Тоннель» не ждите, слишком просто
О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек
От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать
Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)
Только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шапкам: от шикарной ушанки до скромной вязаной (тест)
Советский фильм покорил Круза: пробил «Железный занавес» и попал в СССР, чтобы напиться с режиссером
Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)
«Созданный на небесах» мюзикл СССР 50 лет держит оценку 8.0: не зря за участие Гурченко выпросила квариру, а Миронов – спиннинг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667