Киноафиша Фильмы Щелкунчик Расписание сеансов Щелкунчик, 2022 в Москве 30 декабря 2025

Расписание сеансов Щелкунчик, 30 декабря 2025 в Москве

Вся информация о фильме
вт 23 ср 24 вт 30 ср 31
Как купить билеты на сеанс фильма «Щелкунчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
19:00 от 1000 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:00 от 1000 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
19:00 от 1000 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:00 от 1000 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:00 от 1000 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
19:00 от 1700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
19:00 от 1000 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:00 от 1000 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
