Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Москве
7 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 7 марта 2026 в Москве
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:45
от 600 ₽
19:05
от 600 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:25
от 990 ₽
17:55
от 990 ₽
20:25
от 990 ₽
22:55
от 990 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
19:05
от 490 ₽
21:20
от 490 ₽
23:35
от 450 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:50
от 750 ₽
22:05
от 750 ₽
00:20
от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:05
от 600 ₽
18:10
от 600 ₽
20:15
от 600 ₽
22:20
от 600 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
16:20
18:05
20:00
22:05
Киноквартал
Ясенево
2D
16:30
от 650 ₽
18:45
от 750 ₽
21:00
от 750 ₽
23:15
от 750 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:05
от 450 ₽
19:15
от 550 ₽
21:25
от 550 ₽
23:35
от 550 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:15
от 490 ₽
13:40
от 490 ₽
16:05
от 620 ₽
18:30
от 620 ₽
20:55
от 620 ₽
23:20
от 620 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:40
от 420 ₽
13:10
от 590 ₽
15:35
от 630 ₽
18:00
от 630 ₽
20:25
от 630 ₽
22:50
от 630 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00
от 630 ₽
13:25
от 630 ₽
15:50
от 680 ₽
18:15
от 680 ₽
20:40
от 680 ₽
23:05
от 680 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:00
от 760 ₽
18:15
от 810 ₽
23:30
от 810 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:00
от 710 ₽
13:25
от 710 ₽
15:50
от 760 ₽
18:15
от 760 ₽
20:40
от 760 ₽
23:05
от 760 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
20:00
22:40
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:35
от 550 ₽
22:50
от 600 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
17:00
от 750 ₽
19:15
от 750 ₽
21:30
от 750 ₽
23:45
от 750 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
19:50
от 650 ₽
22:00
от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
17:20
от 580 ₽
19:40
от 630 ₽
22:00
от 630 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
17:10
от 530 ₽
19:30
от 560 ₽
21:50
от 560 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
15:00
от 500 ₽
17:10
от 550 ₽
19:25
от 500 ₽
21:40
от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
17:30
от 500 ₽
19:45
от 550 ₽
22:00
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:35
от 590 ₽
15:50
от 690 ₽
17:05
от 1050 ₽
18:05
от 690 ₽
19:20
от 1050 ₽
20:20
от 690 ₽
22:35
от 690 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
14:05
от 750 ₽
16:25
от 750 ₽
18:45
от 750 ₽
21:05
от 750 ₽
23:25
от 750 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:00
от 750 ₽
21:20
от 750 ₽
23:40
от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
20:20
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:00
от 720 ₽
21:15
от 720 ₽
23:30
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:10
от 600 ₽
21:30
от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:20
от 700 ₽
19:40
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:50
от 600 ₽
22:10
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:30
от 800 ₽
21:50
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:00
от 650 ₽
21:20
от 650 ₽
23:40
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:30
от 750 ₽
21:50
от 750 ₽
