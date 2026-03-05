Меню
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Москве 7 марта 2026

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
14:45 от 600 ₽ 19:05 от 600 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:25 от 990 ₽ 17:55 от 990 ₽ 20:25 от 990 ₽ 22:55 от 990 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
19:05 от 490 ₽ 21:20 от 490 ₽ 23:35 от 450 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
19:50 от 750 ₽ 22:05 от 750 ₽ 00:20 от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:05 от 600 ₽ 18:10 от 600 ₽ 20:15 от 600 ₽ 22:20 от 600 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
16:20 18:05 20:00 22:05
Киноквартал
Ясенево
2D
16:30 от 650 ₽ 18:45 от 750 ₽ 21:00 от 750 ₽ 23:15 от 750 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:05 от 450 ₽ 19:15 от 550 ₽ 21:25 от 550 ₽ 23:35 от 550 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:15 от 490 ₽ 13:40 от 490 ₽ 16:05 от 620 ₽ 18:30 от 620 ₽ 20:55 от 620 ₽ 23:20 от 620 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:40 от 420 ₽ 13:10 от 590 ₽ 15:35 от 630 ₽ 18:00 от 630 ₽ 20:25 от 630 ₽ 22:50 от 630 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:00 от 630 ₽ 13:25 от 630 ₽ 15:50 от 680 ₽ 18:15 от 680 ₽ 20:40 от 680 ₽ 23:05 от 680 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
13:00 от 760 ₽ 18:15 от 810 ₽ 23:30 от 810 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:00 от 710 ₽ 13:25 от 710 ₽ 15:50 от 760 ₽ 18:15 от 760 ₽ 20:40 от 760 ₽ 23:05 от 760 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
20:00 22:40
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:35 от 550 ₽ 22:50 от 600 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
17:00 от 750 ₽ 19:15 от 750 ₽ 21:30 от 750 ₽ 23:45 от 750 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
19:50 от 650 ₽ 22:00 от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
17:20 от 580 ₽ 19:40 от 630 ₽ 22:00 от 630 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
17:10 от 530 ₽ 19:30 от 560 ₽ 21:50 от 560 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
15:00 от 500 ₽ 17:10 от 550 ₽ 19:25 от 500 ₽ 21:40 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
17:30 от 500 ₽ 19:45 от 550 ₽ 22:00 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:35 от 590 ₽ 15:50 от 690 ₽ 17:05 от 1050 ₽ 18:05 от 690 ₽ 19:20 от 1050 ₽ 20:20 от 690 ₽ 22:35 от 690 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
14:05 от 750 ₽ 16:25 от 750 ₽ 18:45 от 750 ₽ 21:05 от 750 ₽ 23:25 от 750 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:00 от 750 ₽ 21:20 от 750 ₽ 23:40 от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
20:20 от 700 ₽ 22:40 от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:00 от 720 ₽ 21:15 от 720 ₽ 23:30 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:10 от 600 ₽ 21:30 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:20 от 700 ₽ 19:40 от 700 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:50 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:30 от 800 ₽ 21:50 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:00 от 650 ₽ 21:20 от 650 ₽ 23:40 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:30 от 750 ₽ 21:50 от 750 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
