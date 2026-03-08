Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Москве
13 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 13 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:25
23:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:25
23:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:30
22:50
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:25
23:40
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:50
22:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Эти три крутых коротких сериала про женщин я посмотрела до финала на одном дыхании: лучшая программа на праздники
Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он
Prime Video замахнулся на культовый фильм и не прогадал: это один из самых лучших шпионских сериалов десятилетия
«Эдвард Нортон и Брэд Питт в одном флаконе»: у нас будет «Бойцовский клуб» дома — обе главных роли в триллере сыграет Александр Петров
«Онегина» от Андреасяна голландец оценил хуже, чем русские зрители: не понял Евгения и разнес финал
«Ставлю 1 из 10»: военный историк камня на камне не оставил от лучшей части «Властелина колец» – ужасно все (кроме отрезанных голов)
8 000 000 просмотров за сутки: старый российский фильм в США внезапно стал популярнее новых «Мстителей» и «Игры престолов»
Один кадр, одна причёска, пять фильмов: сможете вспомнить кинохиты СССР по сценам с парикмахерами? (тест)
Этому детективу из СССР уже 50+ лет, а он все еще «лучше, чем у англичан»: всего 2.5 часа, а впечатлений хватит на долгие годы
Старые герои исчезли — 15 лет коту под хвост: «Астрал» полностью меняет курс франшизы — с новыми демонами и шансом на кроссовер
В СССР было 2 Д’Артаньяна, но Караченцова в роли гасконца забыли: много пел, ходил без сапог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667