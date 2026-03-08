Меню
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Москве 13 марта 2026

Расписание сеансов Крик 7, 13 марта 2026 в Москве

Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:25 23:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:25 23:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:30 22:50
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:25 23:40
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:50 22:10
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
