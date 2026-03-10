В такую Веру из «Первого отдела» можно влюбиться: этот сериал с Еленой Вожакиной интереснее любого детектива

Задолго до «Планеты обезьян» Тима Бертона: оказывается, в СССР в 1986 году сняли фильм, где обезьяны превращаются в людей

Не только Гайдай и Захаров: узнала про 7 необычных экранизаций «12 стульев» — Иран удивил больше остальных

Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями

Бэтмен и Супермен в аутсайдерах: эти 5 героев DC стерли бы Таноса с лица земли за секунды — не успел бы и пальцами щелкнуть

Гослинг не из тех, кто смотрит «Ла-Ла Ленд»: в его личном топе — 4 хита эпохи VHS-кассет и ни одного претендента на «Оскар»

«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики

Этот детектив мигом прозвали аперитивом перед «Невским» и «Первым отделом»: а потом «плевались и ржали» – и вот почему

Призраки, упыри и летающие гробы: вспомните советский фильм по кадру — взгляните на его жуткого персонажа (тест)

Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix