Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Москве 15 марта 2026

Расписание сеансов Крик 7, 15 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Крик 7»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:25 от 600 ₽ 18:30 от 600 ₽ 20:35 от 600 ₽ 22:40 от 600 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
18:35 от 750 ₽ 20:50 от 750 ₽ 23:05 от 750 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:10 от 450 ₽ 19:20 от 550 ₽ 21:30 от 550 ₽ 23:40 от 550 ₽
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
16:20 от 450 ₽ 20:35 от 450 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
17:05 от 750 ₽ 21:25 от 750 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
21:50 от 650 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:25 от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
21:10 от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
21:25 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:25 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
21:30 от 700 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
21:10 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
16:40 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 21:20 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:25 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:50 от 750 ₽ 22:10 от 750 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
В такую Веру из «Первого отдела» можно влюбиться: этот сериал с Еленой Вожакиной интереснее любого детектива
Задолго до «Планеты обезьян» Тима Бертона: оказывается, в СССР в 1986 году сняли фильм, где обезьяны превращаются в людей
Не только Гайдай и Захаров: узнала про 7 необычных экранизаций «12 стульев» — Иран удивил больше остальных
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Бэтмен и Супермен в аутсайдерах: эти 5 героев DC стерли бы Таноса с лица земли за секунды — не успел бы и пальцами щелкнуть
Гослинг не из тех, кто смотрит «Ла-Ла Ленд»: в его личном топе — 4 хита эпохи VHS-кассет и ни одного претендента на «Оскар»
«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики
Этот детектив мигом прозвали аперитивом перед «Невским» и «Первым отделом»: а потом «плевались и ржали» – и вот почему
Призраки, упыри и летающие гробы: вспомните советский фильм по кадру — взгляните на его жуткого персонажа (тест)
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Если устали от розовых пони, то ловите топ-5 фильмов, в которых в конце побеждает вовсе не справедливость и добро
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше