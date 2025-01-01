Меню
Фильмы
Буратино
1 января 2026
2D
12:50
от 530 ₽
15:20
от 600 ₽
17:50
от 600 ₽
20:20
от 600 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:50
от 680 ₽
15:20
от 720 ₽
17:50
от 720 ₽
20:20
от 720 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:50
от 640 ₽
15:20
от 680 ₽
17:50
от 680 ₽
20:20
от 680 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
12:50
от 650 ₽
15:20
от 700 ₽
17:50
от 700 ₽
20:20
от 700 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
15:20
от 820 ₽
17:50
от 820 ₽
20:20
от 820 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
12:50
от 640 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:50
от 650 ₽
15:20
от 700 ₽
17:50
от 700 ₽
20:20
от 700 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
