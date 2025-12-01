Меню
Киноафиша Фильмы Буратино Расписание сеансов Буратино, 2026 в Москве 9 января 2026

Расписание сеансов Буратино, 9 января 2026 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:40 от 610 ₽ 13:00 от 660 ₽ 15:20 от 720 ₽ 17:40 от 720 ₽ 20:00 от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:00 от 850 ₽ 13:20 от 1000 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 20:20 от 1000 ₽ 22:40 от 1000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:30 от 940 ₽ 12:50 от 940 ₽ 15:10 от 940 ₽ 17:30 от 940 ₽ 19:50 от 940 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:50 от 770 ₽ 13:15 от 880 ₽ 15:40 от 880 ₽ 18:05 от 880 ₽ 20:30 от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30 от 720 ₽ 12:50 от 800 ₽ 15:10 от 800 ₽ 17:30 от 800 ₽ 19:50 от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:40 от 690 ₽ 13:00 от 690 ₽ 15:20 от 740 ₽ 17:40 от 740 ₽ 20:00 от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:10 от 770 ₽ 12:30 от 880 ₽ 14:50 от 880 ₽ 17:10 от 880 ₽ 19:30 от 880 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 940 ₽ 12:40 от 940 ₽ 15:00 от 940 ₽ 17:20 от 940 ₽ 19:40 от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:10 от 830 ₽ 12:30 от 940 ₽ 14:50 от 940 ₽ 17:10 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:20 от 750 ₽ 13:40 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 18:20 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
11:00 от 600 ₽ 13:20 от 700 ₽ 15:40 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:20 от 700 ₽ 22:40 от 700 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:20 от 650 ₽ 13:40 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 18:20 от 750 ₽ 20:40 от 750 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:30 от 850 ₽ 13:50 от 1000 ₽ 16:10 от 1000 ₽ 18:30 от 1000 ₽ 20:50 от 1000 ₽ 23:10 от 1000 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
11:30 от 750 ₽ 13:50 от 950 ₽ 16:10 от 950 ₽ 18:30 от 950 ₽ 20:50 от 950 ₽ 23:10 от 950 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:00 от 750 ₽ 13:20 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 20:20 от 900 ₽ 22:40 от 900 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
11:00 от 650 ₽ 13:20 от 800 ₽ 15:40 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 20:20 от 800 ₽ 22:40 от 800 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:30 от 750 ₽ 13:50 от 900 ₽ 16:10 от 900 ₽ 18:30 от 900 ₽ 20:50 от 900 ₽ 23:10 от 900 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:20 от 850 ₽ 13:40 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽ 18:20 от 1000 ₽ 20:40 от 1000 ₽ 23:00 от 1000 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:30 от 850 ₽ 13:50 от 1000 ₽ 16:10 от 1000 ₽ 18:30 от 1000 ₽ 20:50 от 1000 ₽ 23:10 от 1000 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
11:00 от 850 ₽ 13:20 от 1000 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 20:20 от 1000 ₽ 22:40 от 1000 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:20 от 750 ₽ 13:40 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 18:20 от 950 ₽ 20:40 от 950 ₽ 23:00 от 950 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
11:20 от 700 ₽ 13:40 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 18:20 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
