Киноафиша
Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Москве
11 января 2026
Расписание сеансов Буратино, 11 января 2026 в Москве
сб
27
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:40
от 610 ₽
13:00
от 660 ₽
15:20
от 720 ₽
17:40
от 720 ₽
20:00
от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:00
от 850 ₽
13:20
от 1000 ₽
15:40
от 1000 ₽
18:00
от 1000 ₽
20:20
от 1000 ₽
22:40
от 1000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:30
от 940 ₽
12:50
от 940 ₽
15:10
от 940 ₽
17:30
от 940 ₽
19:50
от 940 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:50
от 770 ₽
13:15
от 880 ₽
15:40
от 880 ₽
18:05
от 880 ₽
20:30
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:30
от 720 ₽
12:50
от 800 ₽
15:10
от 800 ₽
17:30
от 800 ₽
19:50
от 800 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:40
от 690 ₽
13:00
от 690 ₽
15:20
от 740 ₽
17:40
от 740 ₽
20:00
от 740 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:10
от 770 ₽
12:30
от 880 ₽
14:50
от 880 ₽
17:10
от 880 ₽
19:30
от 880 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 940 ₽
12:40
от 940 ₽
15:00
от 940 ₽
17:20
от 940 ₽
19:40
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:10
от 830 ₽
12:30
от 940 ₽
14:50
от 940 ₽
17:10
от 940 ₽
19:30
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:20
от 750 ₽
13:40
от 900 ₽
16:00
от 900 ₽
18:20
от 900 ₽
20:40
от 900 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
11:00
от 600 ₽
13:20
от 700 ₽
15:40
от 700 ₽
18:00
от 700 ₽
20:20
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
11:20
от 650 ₽
13:40
от 750 ₽
16:00
от 750 ₽
18:20
от 750 ₽
20:40
от 750 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:30
от 850 ₽
13:50
от 1000 ₽
16:10
от 1000 ₽
18:30
от 1000 ₽
20:50
от 1000 ₽
23:10
от 1000 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
11:30
от 750 ₽
13:50
от 950 ₽
16:10
от 950 ₽
18:30
от 950 ₽
20:50
от 950 ₽
23:10
от 950 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:00
от 750 ₽
13:20
от 900 ₽
15:40
от 900 ₽
18:00
от 900 ₽
20:20
от 900 ₽
22:40
от 900 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:00
от 650 ₽
13:20
от 800 ₽
15:40
от 800 ₽
18:00
от 800 ₽
20:20
от 800 ₽
22:40
от 800 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:30
от 750 ₽
13:50
от 900 ₽
16:10
от 900 ₽
18:30
от 900 ₽
20:50
от 900 ₽
23:10
от 900 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:20
от 850 ₽
13:40
от 1000 ₽
16:00
от 1000 ₽
18:20
от 1000 ₽
20:40
от 1000 ₽
23:00
от 1000 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:30
от 850 ₽
13:50
от 1000 ₽
16:10
от 1000 ₽
18:30
от 1000 ₽
20:50
от 1000 ₽
23:10
от 1000 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
11:00
от 850 ₽
13:20
от 1000 ₽
15:40
от 1000 ₽
18:00
от 1000 ₽
20:20
от 1000 ₽
22:40
от 1000 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:20
от 750 ₽
13:40
от 950 ₽
16:00
от 950 ₽
18:20
от 950 ₽
20:40
от 950 ₽
23:00
от 950 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:20
от 700 ₽
13:40
от 900 ₽
16:00
от 900 ₽
18:20
от 900 ₽
20:40
от 900 ₽
