Киноафиша Фильмы Буратино Расписание сеансов Буратино, 2026 в Москве 12 января 2026

Расписание сеансов Буратино, 12 января 2026 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:40 от 440 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:20 от 500 ₽ 17:40 от 550 ₽ 20:00 от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:30 от 550 ₽ 12:50 от 550 ₽ 15:10 от 660 ₽ 17:30 от 720 ₽ 19:50 от 720 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:50 от 610 ₽ 13:15 от 610 ₽ 15:40 от 610 ₽ 18:05 от 660 ₽ 20:30 от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:30 от 470 ₽ 12:50 от 470 ₽ 15:10 от 470 ₽ 17:30 от 580 ₽ 19:50 от 580 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:40 от 470 ₽ 13:00 от 470 ₽ 15:20 от 470 ₽ 17:40 от 580 ₽ 20:00 от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:10 от 610 ₽ 12:30 от 610 ₽ 14:50 от 610 ₽ 17:10 от 660 ₽ 19:30 от 660 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 660 ₽ 12:40 от 660 ₽ 15:00 от 660 ₽ 17:20 от 720 ₽ 19:40 от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:10 от 610 ₽ 12:30 от 610 ₽ 14:50 от 610 ₽ 17:10 от 720 ₽ 19:30 от 720 ₽
