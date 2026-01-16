Меню
Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Москве
24 января 2026
Расписание сеансов Буратино, 24 января 2026 в Москве
Москино Вымпел
Свиблово
2D
11:30
от 330 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
11:05
от 420 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
11:35
от 470 ₽
13:45
от 550 ₽
18:25
от 630 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
12:45
от 370 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
09:50
от 330 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Netflix выпустил «84 м2» и не прогадал: триллер в духе «Паразитов» со звездами «Игры в кальмара» — рецепт гарантированно хита
Выйдет вслед за «Майором Громом»: что ждать от сериала «Фурия» со звездой «Фишера» и Юлией Пересильд
Увидела главных актеров и поняла — этот турецкий сериал я точно буду смотреть: одна из самых жарких новинок 2026 года
Мы 20 лет верили не тому герою: Нео никогда не был Избранным в «Матрице» — вдумайтесь в пророчество, и все встанет на место
Этот турецкий сериал взял «Эмми» и покорил Европу в тот же день — даже «Великолепный век» так не смог: вы могли его пропустить
Эпоха Алеши, Добрыни и Ильи подходит к концу — другие «Богатыри» выходят на первый план: намеков в новой части достаточно
Глянула 15 мемов по «Друзьям» и тут же захотела пересмотреть: теперь показываю вам – тоже вряд ли устоите (фото)
В СССР этот фильм сочли «пошлым» и хотели стереть навсегда — спасло неожиданное вмешательство геологов
HBO возвращает «Эйфорию», но зрители спорят, во что она превратилась — уже известна точная дата выхода 3-го сезона
Пока все спорят из-за немецкого «Тигра», я пересмотрела этот военный фильм 2006-го: иначе, чем «хайповой выдумкой», не назвать
«Какой финал загубили»: «Марти Великолепный» мог закончиться в 100 раз лучше, но A24 забраковали альтернативную концовку
