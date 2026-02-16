Меню
Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Москве
21 февраля 2026
Расписание сеансов Буратино, 21 февраля 2026 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:35
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:50
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
12:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:20
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:50
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
