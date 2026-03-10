Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Буратино Расписание сеансов Буратино, 2026 в Москве 14 марта 2026

Расписание сеансов Буратино, 14 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:00 13:20
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом?
Посмотреть не за день — преступление: 5 мини-сериалов с идеальным финалом — о войне, Шекспире и постапокалипсисе
И почему эти 5 сериалов с 8+ на IMDb до сих пор не у всех на слуху? Нашла то, что давно искала — и пропала на всю неделю
«Первый отдел» вышел 6 лет назад: а вот как за 5 сезонов изменились Брагин, Шибанов и другие герои (фото)
На «России» выходит сериал о войне Долгоруких: Краб из «Лихих», Устюгов, Балуев и звезда «Ландышей» сойдутся в «Князе Андрее»
Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы
152 млн против 143: «Царевна-лягушка» обошла «Салтана» и возглавила прокат – а вот кто еще в топ-5 за уикенд
8 марта отгремело, а настроение осталось: вспомните 5 фильмов СССР про великих женщин по кадру (тест)
В российском сериале «Мотай!» замешали «Криминальное чтиво» с «Чужим» — 3 000 зрителей не прошли мимо новинки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше