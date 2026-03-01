Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Москве
15 марта 2026
Расписание сеансов Буратино, 15 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
15:40
от 680 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:00
от 600 ₽
13:20
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет
Если от фамилий Брагин и Шибанов уже подташнивает: эти 3 детективных сериала 2026 года как глоток свежего воздуха
Шварценеггер повторит свою легендарную роль из 80-х: «Мне уже не 40, экшен будет, но другой»
Призраки, упыри и летающие гробы: вспомните советский фильм по кадру — взгляните на его жуткого персонажа (тест)
Если устали от розовых пони, то ловите топ-5 фильмов, в которых в конце побеждает вовсе не справедливость и добро
Бэтмен и Супермен в аутсайдерах: эти 5 героев DC стерли бы Таноса с лица земли за секунды — не успел бы и пальцами щелкнуть
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Гослинг не из тех, кто смотрит «Ла-Ла Ленд»: в его личном топе — 4 хита эпохи VHS-кассет и ни одного претендента на «Оскар»
«Обнять и плакать»: Абдулов сам напросился на роль, которая его подвела — стал самым слабым звеном в этой экранизации классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667