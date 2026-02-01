Меню
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Москве
22 февраля 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 22 февраля 2026 в Москве
2D
13:20
от 800 ₽
20:20
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
11:45
от 540 ₽
14:10
от 680 ₽
16:35
от 680 ₽
19:00
от 680 ₽
21:25
от 680 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:20
от 550 ₽
13:45
от 690 ₽
16:10
от 690 ₽
18:35
от 690 ₽
21:00
от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:20
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
15:10
от 700 ₽
17:35
от 700 ₽
20:00
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:20
от 720 ₽
13:45
от 820 ₽
16:10
от 820 ₽
18:35
от 820 ₽
21:00
от 820 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:45
от 560 ₽
14:10
от 720 ₽
16:35
от 720 ₽
19:00
от 720 ₽
21:25
от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20
от 520 ₽
12:45
от 650 ₽
15:10
от 650 ₽
17:35
от 720 ₽
20:00
от 720 ₽
