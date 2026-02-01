Фанаты Брагина могут ликовать — еще один культовый проект получит продолжение: жду не меньше «Первого отдела»

Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем

Самая ожидаемая новинка Netflix с Брэдом Питтом: буду смотреть ради Тарантино — вот что уже известно

Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0

Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении

Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel

За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Исправил главную ошибку Лукаса: режиссер «Невского» спас от провала в России «Звездные войны 3»