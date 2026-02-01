Меню
Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Москве 22 февраля 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 22 февраля 2026 в Москве

Вся информация о фильме
чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
13:20 от 800 ₽ 20:20 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
11:45 от 540 ₽ 14:10 от 680 ₽ 16:35 от 680 ₽ 19:00 от 680 ₽ 21:25 от 680 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:20 от 550 ₽ 13:45 от 690 ₽ 16:10 от 690 ₽ 18:35 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:20 от 550 ₽ 12:45 от 550 ₽ 15:10 от 700 ₽ 17:35 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:20 от 720 ₽ 13:45 от 820 ₽ 16:10 от 820 ₽ 18:35 от 820 ₽ 21:00 от 820 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:45 от 560 ₽ 14:10 от 720 ₽ 16:35 от 720 ₽ 19:00 от 720 ₽ 21:25 от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20 от 520 ₽ 12:45 от 650 ₽ 15:10 от 650 ₽ 17:35 от 720 ₽ 20:00 от 720 ₽
