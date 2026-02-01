Меню
Киноафиша Фильмы Гуантанамера Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Москве 23 февраля 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 23 февраля 2026 в Москве

Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
16:35 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 21:25 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
11:45 от 540 ₽ 14:10 от 680 ₽ 16:35 от 680 ₽ 19:00 от 680 ₽ 21:25 от 680 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
11:20 от 550 ₽ 13:45 от 690 ₽ 16:10 от 690 ₽ 18:35 от 690 ₽ 21:00 от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:20 от 550 ₽ 13:45 от 700 ₽ 16:10 от 700 ₽ 18:35 от 700 ₽ 21:00 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:20 от 720 ₽ 13:45 от 820 ₽ 16:10 от 820 ₽ 18:35 от 820 ₽ 21:00 от 820 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:45 от 560 ₽ 14:10 от 720 ₽ 16:35 от 720 ₽ 19:00 от 720 ₽ 21:25 от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20 от 520 ₽ 12:45 от 650 ₽ 15:10 от 650 ₽ 17:35 от 720 ₽ 20:00 от 720 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
