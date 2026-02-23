Меню
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Москве
1 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 1 марта 2026 в Москве
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
11:10
от 500 ₽
14:35
от 750 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
22:10
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:40
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
21:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
12:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:20
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
13:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:50
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:10
