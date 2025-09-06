Меню
Фильмы
Вниз
Расписание сеансов Вниз, 2025 в Москве
6 сентября 2025
Расписание сеансов Вниз, 6 сентября 2025 в Москве
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:40
от 600 ₽
13:45
от 700 ₽
15:50
от 700 ₽
17:55
от 700 ₽
20:00
от 700 ₽
22:05
от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00
от 450 ₽
13:05
от 560 ₽
15:10
от 560 ₽
17:15
от 560 ₽
19:20
от 560 ₽
21:25
от 560 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
11:15
от 340 ₽
13:20
от 380 ₽
15:25
от 380 ₽
17:30
от 400 ₽
19:35
от 400 ₽
21:40
от 400 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:20
от 350 ₽
13:25
от 400 ₽
15:30
от 400 ₽
17:35
от 400 ₽
19:40
от 400 ₽
21:45
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
11:10
от 500 ₽
13:15
от 600 ₽
15:20
от 600 ₽
17:25
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
21:35
от 600 ₽
23:40
от 600 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:40
от 650 ₽
12:45
от 800 ₽
14:50
от 800 ₽
16:55
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
21:05
от 800 ₽
23:10
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:40
от 500 ₽
12:45
от 500 ₽
14:50
от 640 ₽
16:55
от 640 ₽
19:00
от 640 ₽
21:05
от 640 ₽
23:10
от 640 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:00
от 1300 ₽
15:05
от 1300 ₽
17:10
от 1300 ₽
19:15
от 1300 ₽
21:20
от 1300 ₽
23:25
от 1300 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:15
от 430 ₽
13:20
от 590 ₽
15:25
от 590 ₽
17:30
от 590 ₽
19:35
от 590 ₽
21:40
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
11:15
от 330 ₽
13:20
от 380 ₽
15:25
от 380 ₽
17:30
от 410 ₽
19:35
от 410 ₽
21:40
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20
от 400 ₽
12:25
от 400 ₽
14:30
от 540 ₽
16:35
от 540 ₽
18:40
от 540 ₽
20:45
от 540 ₽
22:50
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:40
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
14:50
от 650 ₽
16:55
от 650 ₽
19:00
от 650 ₽
21:05
от 650 ₽
23:10
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:40
от 600 ₽
12:45
от 600 ₽
14:50
от 700 ₽
16:55
от 700 ₽
19:00
от 700 ₽
21:05
от 700 ₽
23:10
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
13:15
от 700 ₽
15:20
от 700 ₽
17:25
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
21:35
от 700 ₽
23:40
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:40
от 490 ₽
12:45
от 490 ₽
14:50
от 650 ₽
16:55
от 650 ₽
19:00
от 650 ₽
21:05
от 650 ₽
23:10
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:10
от 430 ₽
13:15
от 560 ₽
15:20
от 560 ₽
17:25
от 630 ₽
19:30
от 630 ₽
21:35
от 630 ₽
23:40
от 630 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
11:00
от 460 ₽
13:05
от 550 ₽
15:10
от 550 ₽
17:15
от 590 ₽
19:20
от 590 ₽
21:25
от 590 ₽
