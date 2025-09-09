Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Вниз Расписание сеансов Вниз, 2025 в Москве 9 сентября 2025

Расписание сеансов Вниз, 9 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Вниз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:40 от 450 ₽ 13:45 от 500 ₽ 15:50 от 500 ₽ 17:55 от 550 ₽ 20:00 от 550 ₽ 22:05 от 550 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:00 от 350 ₽ 13:05 от 380 ₽ 15:10 от 380 ₽ 17:15 от 450 ₽ 19:20 от 450 ₽ 21:25 от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
11:15 от 280 ₽ 13:20 от 340 ₽ 15:25 от 340 ₽ 17:30 от 360 ₽ 19:35 от 360 ₽ 21:40 от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
11:20 от 250 ₽ 13:25 от 350 ₽ 15:30 от 350 ₽ 17:35 от 350 ₽ 19:40 от 350 ₽ 21:45 от 350 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:40 от 470 ₽ 12:45 от 520 ₽ 14:50 от 520 ₽ 16:55 от 520 ₽ 19:00 от 620 ₽ 21:05 от 620 ₽ 23:10 от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
10:40 от 440 ₽ 12:45 от 440 ₽ 14:50 от 490 ₽ 16:55 от 490 ₽ 19:00 от 540 ₽ 21:05 от 540 ₽ 23:10 от 540 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:15 от 330 ₽ 13:20 от 400 ₽ 15:25 от 400 ₽ 17:30 от 500 ₽ 19:35 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
11:15 от 290 ₽ 13:20 от 330 ₽ 15:25 от 330 ₽ 17:30 от 350 ₽ 19:35 от 350 ₽ 21:40 от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20 от 330 ₽ 12:25 от 330 ₽ 14:30 от 390 ₽ 16:35 от 390 ₽ 18:40 от 500 ₽ 20:45 от 500 ₽ 22:50 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:40 от 450 ₽ 13:45 от 500 ₽ 15:50 от 500 ₽ 17:55 от 600 ₽ 20:00 от 600 ₽ 22:05 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:40 от 450 ₽ 12:45 от 450 ₽ 14:50 от 500 ₽ 16:55 от 500 ₽ 19:00 от 550 ₽ 21:05 от 550 ₽ 23:10 от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
13:15 от 500 ₽ 15:20 от 500 ₽ 17:25 от 550 ₽ 19:30 от 550 ₽ 21:35 от 550 ₽ 23:40 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:40 от 390 ₽ 12:45 от 390 ₽ 14:50 от 470 ₽ 16:55 от 470 ₽ 19:00 от 550 ₽ 21:05 от 550 ₽ 23:10 от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:10 от 390 ₽ 13:15 от 440 ₽ 15:20 от 440 ₽ 17:25 от 500 ₽ 19:30 от 500 ₽ 21:35 от 500 ₽ 23:40 от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
11:00 от 370 ₽ 13:05 от 430 ₽ 15:10 от 430 ₽ 17:15 от 500 ₽ 19:20 от 500 ₽ 21:25 от 500 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
50 млн просмотров и 201 млн часов за неделю: 2 сезон «Уэнсдей» бьет рекорды Netflix, а новый трейлер обещает самый жуткий поворот (видео)
«Где наши привычные менты?»: у этой серии «Невского» неспроста самый низкий рейтинг среди зрителей
Играла стерв, а теперь муж не отпускает ее в Россию: как сложилась жизнь звезды «6 кадров» Ирины Медведевой
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше